رويترز : واشنطن تقترح "مراكز إنسانية" في غزة لتقديم المساعدات وتسليم السلاح طواعية مقابل العفو

وكالات / سما/

تدرس الولايات المتحدة اقتراحاً لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة من شأنه أن يحل محل أنشطة صندوق المساعدات الأمريكي المثير للجدل الذي تدعمه واشنطن.

وفقًا لمصدر أمريكي يُعدّ هذا واحدًا من عدة مقترحات يدرسها الأمريكيون، في إطار سعي واشنطن لزيادة كمية المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة. وقد نصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس على زيادة كمية المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة.

يتضمن "المحور العملياتي" للمقترح، الذي حصلت عليه رويترز، "حزامًا إنسانيًا في غزة" - أي إنشاء ما بين 12 و16 مركزًا إنسانيًا، تعمل على طول الخط الذي انسحبت إليه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار. وستخدم هذه المراكز السكان على جانبي الخط.

وبحسب تقرير رويترز، فإن مراكز المساعدات الإنسانية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة ستشمل أيضًا منشآت يمكن للمقاتلين فيها تسليم أسلحتهم طواعية مقابل العفو، فضلاً عن قواعد ستستخدمها في المستقبل القوة الدولية التي ستتمركز في المنطقة - وهي القوة التي من المفترض أن تشارك في عملية نزع سلاح غزة.

وفقًا للمقترح، الذي لا يزال في مراحله الأولية، ينص على استبدال صندوق GHF بجمعية الهلال الأحمر المغربي والإماراتي، ومنظمة الإغاثة المسيحية الإنجيلية "محفظة السامريين". ستتولى هذه المنظمات إدارة مراكز المساعدات الإنسانية، وستكون الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في غزة هي المسؤولة عن توزيع المساعدات على سكان غزة. وستُجبر هذه المنظمات على التعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) الذي أنشأه الجيش الأمريكي في كريات جات، وهو المسؤول عن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والأمنية إلى القطاع.

وفقًا للمقترح، الهدف هو نقل جميع المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة إلى المراكز خلال 90 يومًا. ومن المفترض أن يشرف مركز تنسيق المساعدات الإنسانية على أمن القوافل التي ستنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، بما في ذلك باستخدام الطائرات المسيرة، وضمان عدم محاولة حماس تأخير شاحنات المساعدات.

وقال مسؤول لرويترز "إن مراكز المساعدة التي يصفونها مثيرة للقلق للغاية لأنها تذكرنا بمواقع صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلية".

ذكرت رويترز أن المقترح يعكس نهجًا "نظريًا" تدرسه الولايات المتحدة. ووفقًا للمصدر الأمريكي الذي تحدث لرويترز، فإن هذا ليس المقترح الوحيد المطروح، ورفض تقييم احتمالات تنفيذه.

وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لرويترز، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، قائلًا: "يجري النظر في عدة خيارات لإيصال المساعدات بفعالية إلى سكان غزة. لا شيء نهائي بعد".

أوقفت مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية أنشطتها في غزة، وكانت آخر مرة قامت فيها بتوزيع المساعدات الإنسانية قبل 13 يوماً - وهو اليوم الذي تم فيه الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.