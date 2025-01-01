  1. الرئيسية
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئًا في الضفة الغربية واذا قامت بالضم ستفقد دعمنا..

الجمعة 24 أكتوبر 2025 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئًا في الضفة الغربية واذا قامت بالضم ستفقد دعمنا..



واشنطن / وكالات /

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلته مع مجلة تايم، بوضوح تام أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

يأتي الموقف الحاسم بعد يوم من إقرار حكومة المستوطنين ما يسمى بقوانين السيادة.

وقال ترامب هذا المساء: "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئًا، إنها تتصرف بشكل جيد للغاية.

في مقابلة نُشرت في مجلة "تايم"، سُئل الرئيس الأمريكي عن إمكانية ضم الضفة ، فأجاب: "لن يحدث ذلك لأنني وعدتُ الدول العربية. ولا يمكنكم فعل ذلك الآن. نحظى بدعم كبير في الدول العربية. ستفقد إسرائيل كل دعمها في الولايات المتحدة إذا حدث ذلك.

كذلك عبر نائب الرئيس الأمريكي، ج. د. فانس، الذي انتقد بشدة إقرار القوانين في الكنيست في ختام زيارته لإسرائيل، كرر هذا في حديث مع الصحفيين: "إذا كانت هذه حيلة سياسية، فهي حيلة سياسية غبية للغاية، وقد أزعجتني شخصيًا. لن تضم إسرائيل الضفة الغربية.

