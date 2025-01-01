غزة : تفجير منازل بالشجاعية ورفح و 14 شهيدا خلال 24 ساعة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة .

ودوي انفجار عنيف فجر الجمعة ناجم عن عمليات التفجير.

وتخلق طائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في سماء مدينة غزة.

كما دوت انفجارات مماثلة جنوب القطاع ناجمة عن تدمير منازل.

واطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان الاحتلال استهدف د بكر الرقب قرب المركز الثقافي ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس ما ادى لاستشهاد على الفور فيما استشهد مواطن آخر متأثر بجراحه.

وفي سياق منفصل وحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فقد وصل إلى مشافي القطاع ١٤ شهيد (منهم شهيد واحد باستهداف مباشر و١٣ شهيد انتشال)، و إصابتين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٨٢٨٠ شهيدًا ١٧٠٣٧٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): استشهد ٨٩ مواطن واصيب ٣١٧ مواطن وانتشل ٤٤٩ جثمان شهيد.

واعلنت الصحة انه تم اضافة ٣٢ شهيد لتراكمي عدد الشهداء من الجثامين التي تم التعرف عليها.