  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : تفجير منازل بالشجاعية ورفح و 14 شهيدا خلال 24 ساعة

الجمعة 24 أكتوبر 2025 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : تفجير منازل بالشجاعية ورفح و 14 شهيدا خلال 24 ساعة



غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة .

ودوي انفجار عنيف فجر الجمعة ناجم عن عمليات التفجير.

وتخلق طائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في سماء مدينة غزة.

كما دوت انفجارات مماثلة جنوب القطاع ناجمة عن تدمير منازل.

واطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان الاحتلال استهدف د بكر الرقب قرب المركز الثقافي ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس ما ادى لاستشهاد على الفور فيما استشهد مواطن آخر متأثر بجراحه.

وفي سياق منفصل وحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فقد وصل إلى مشافي القطاع ١٤ شهيد (منهم شهيد واحد باستهداف مباشر و١٣ شهيد انتشال)، و إصابتين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٨٢٨٠ شهيدًا ١٧٠٣٧٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): استشهد ٨٩ مواطن واصيب ٣١٧ مواطن وانتشل ٤٤٩ جثمان شهيد.

واعلنت الصحة انه تم اضافة ٣٢ شهيد لتراكمي عدد الشهداء من الجثامين التي تم التعرف عليها.

الأكثر قراءة اليوم

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

سأزور القطاع قريباً..ترامب: سأتخذ قرارا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب

لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية

أصوات عربية تنتفض لنصرة السعودية ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "المهينة"

سموتريتش يهين السعودية: استمروا في ركوب الجمال

نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وتعرضت للخداع بتصويت الكنيست

القاهرة : الشيخ وفرج يلتقيان بوفد حماس برئاسة خليل الحية

الأخبار الرئيسية

توتر غير مسبوق بين واشنطن وتل أبيب.. مسؤولون أمريكيون يعلنون أن إسرائيل "خرجت عن السيطرة"

الموقف الأميركي الصارم ضد ضم الضفة يُفاجئ إسرائيل وواشنطن اكتشفت ان نتنياهو لم يكن بريئا من حراك مشروع الكنيست..

رويترز : واشنطن تقترح "مراكز إنسانية" في غزة لتقديم المساعدات وتسليم السلاح طواعية مقابل العفو

مسؤول أمريكي للتلفزيون الإسرائيلي : اذا افشل نتنياهو الاتفاق فإن ترامب سيقلب الطاولة عليه

IMG_2234

القاهرة : الشيخ وفرج يلتقيان بوفد حماس برئاسة خليل الحية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية