مسؤول أمريكي للتلفزيون الإسرائيلي : اذا افشل نتنياهو الاتفاق فإن ترامب سيقلب الطاولة عليه

القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول امريكي كبير للتلفزيون الاسرائيلي إن الرئيس دونالد ترامب سيقلب الطاولة على بنيامين نتنياهو اذا فكر في إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

واضاف قائلا: بنيامين نتنياهو يسير الان على خط رفيع للغاية مع الرئيس ترامب... إذا استمر نتنياهو على هذا المنوال، فسوف يفشل الاتفاق في النهاية، وإذا افشله فإن دونالد ترامب سينقلب على نتنياهو ويفشله ".

يشعر الأمريكيون بالقلق إزاء عدد من الأحداث المحرجة التي وقعت في إسرائيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خلال زيارة نائب الرئيس. أبرزها التصريح المؤسف لوزير المالية سموتريتش بشأن السعودية، والذي قدم عنه اعتذارًا مقتضبًا. إضافةً إلى ذلك، تصريح نتنياهو الذي أكد فيه بعبارات لا لبس فيها أن إسرائيل لن توافق على تدخّل جنود أتراك في قطاع غزة - فهذا خط أحمر".

وفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذه الأحداث "تزيد من قلق البيت الأبيض من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار الاتفاق في قطاع غزة.

وبحسب المسؤول الاميركي فأن نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس أُصيب بالصدمة بعد تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية، معبّرًا عن استيائه قائلاً إن الخطوة "مناورة سياسية غبية" تثير غضب واشنطن وتؤكد أن إسرائيل تُدار بفوضى سياسية.

وكشف مسؤول إسرائيلي كبير تحدث لقناة "12" الإسرائيلية إن نتنياهو تلقى تحذيرات قبل أيام من ردود الفعل القاسية التي ستأتي مع التصويت على الضم، لكنه لم يفعل شيئا لمنعها.