  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أمريكي للتلفزيون الإسرائيلي : اذا افشل نتنياهو الاتفاق فإن ترامب سيقلب الطاولة عليه

الخميس 23 أكتوبر 2025 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي للتلفزيون الإسرائيلي : اذا افشل نتنياهو الاتفاق فإن ترامب سيقلب الطاولة عليه



القدس المحتلة/سما/

كشف مسؤول امريكي كبير للتلفزيون الاسرائيلي إن الرئيس دونالد ترامب سيقلب الطاولة على بنيامين نتنياهو اذا فكر في إفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

واضاف قائلا: بنيامين نتنياهو يسير الان على خط رفيع للغاية مع الرئيس ترامب... إذا استمر نتنياهو على هذا المنوال، فسوف يفشل الاتفاق في النهاية، وإذا افشله فإن دونالد ترامب سينقلب على نتنياهو ويفشله ".

يشعر الأمريكيون بالقلق إزاء عدد من الأحداث المحرجة التي وقعت في إسرائيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خلال زيارة نائب الرئيس. أبرزها التصريح المؤسف لوزير المالية سموتريتش بشأن السعودية، والذي قدم عنه اعتذارًا مقتضبًا. إضافةً إلى ذلك، تصريح نتنياهو الذي أكد فيه بعبارات لا لبس فيها أن إسرائيل لن توافق على تدخّل جنود أتراك في قطاع غزة - فهذا خط أحمر".

وفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذه الأحداث "تزيد من قلق البيت الأبيض من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار الاتفاق في قطاع غزة.

وبحسب المسؤول الاميركي فأن نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس أُصيب بالصدمة بعد تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية، معبّرًا عن استيائه قائلاً إن الخطوة "مناورة سياسية غبية" تثير غضب واشنطن وتؤكد أن إسرائيل تُدار بفوضى سياسية.

وكشف مسؤول إسرائيلي كبير تحدث لقناة "12" الإسرائيلية إن نتنياهو تلقى تحذيرات قبل أيام من ردود الفعل القاسية التي ستأتي مع التصويت على الضم، لكنه لم يفعل شيئا لمنعها.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

سأزور القطاع قريباً..ترامب: سأتخذ قرارا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب

لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية

أصوات عربية تنتفض لنصرة السعودية ردا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "المهينة"

سموتريتش يهين السعودية: استمروا في ركوب الجمال

نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وتعرضت للخداع بتصويت الكنيست

الأخبار الرئيسية

IMG_2234

القاهرة : الشيخ وفرج يلتقيان بوفد حماس برئاسة خليل الحية

سأزور القطاع قريباً..ترامب: سأتخذ قرارا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب

لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية

نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وتعرضت للخداع بتصويت الكنيست

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية