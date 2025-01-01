  1. الرئيسية
الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريحات ترمب الرافضة للضم

الخميس 23 أكتوبر 2025 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريحات ترمب الرافضة للضم



رام الله/سما/

رحب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمجلة التايم الأميركية، الرافضة للضم، ومواقفه الحازمة مع إسرائيل بهذا الخصوص، خاصة أنها تأتي بعد إجباره إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا مطلب الرئيس محمود عباس منذ اليوم للحرب.

وأضاف أبو ردينة: نعبر عن تقديرنا الكبير للعلاقة التي تربط الرئيس محمود عباس بالرئيس ترمب، والتي عبر عنها في مقابلته مع مجلة التايم، حيث قال "إن الرئيس عباس يحظى باحترام الفلسطينيين، وهو رجل حكيم ورمز، ولطالما كانت علاقتي معه جيدة. وكنت أستطيع التفاهم معه، وأجده عقلانيا".

وتابع الناطق باسم الرئاسة: نطالب الرئيس ترمب بالاستمرار ببذل المزيد من الجهود المهمة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة وأننا ملتزمون بالشرعية الدولية والشرعية العربية، وبالمواقف السياسية التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

