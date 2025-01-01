  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القاهرة : الشيخ وفرج يلتقيان بوفد حماس برئاسة خليل الحية

الخميس 23 أكتوبر 2025 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة : الشيخ وفرج يلتقيان بوفد حماس برئاسة خليل الحية



القاهرة /سما/

التقى اليوم الخميس، وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ، نائب الرئيس، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني.

وتستضيف القاهرة حاليًا مباحثاتٍ بين الفصائل الفلسطينية، في إطار جهود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت المصادر أن وفدي حماس وفتح يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني عمومًا وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة.

وتستعد مصر لعقد مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة في النصف الثاني من نوفمبر المقبل.

وكانت مصادر رسمية افادت بأن حسين الشيخ زار العاصمة المصرية، القاهرة، أمس الأربعاء، برفقة رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لإجراء مشاوراتٍ مع مسؤولين مصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب.

والأحد الماضي، أعلنت حركة "حماس" أن وفدًا من الحركة برئاسة خليل الحية وصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.

والتقى وفد "حماس" مسؤولين مصريين في القاهرة، في إطار مشاورات تتعلق بالحوار الفلسطيني الذي تعتزم مصر استضافته، والذي يهدف إلى بحث مستقبل غزة بعد الحرب.

يُذكر أنه في 29 سبتمبر 2025 أصدر البيت الأبيض خطةً مفصلةً تدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

لا عودة للحرب..نتنياهو يبلغ واشطن بخطوط اسرائيل الحمراء في قطاع غزة

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية

سموتريتش يهين السعودية: استمروا في ركوب الجمال

سأزور القطاع قريباً..ترامب: سأتخذ قرارا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب

الجيش الاسرائيلي والشاباك : حماس تعود للسيطرة على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

سأزور القطاع قريباً..ترامب: سأتخذ قرارا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب

لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية

نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وتعرضت للخداع بتصويت الكنيست

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

سموتريتش يهين السعودية: استمروا في ركوب الجمال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية