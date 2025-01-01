القاهرة : الشيخ وفرج يلتقيان بوفد حماس برئاسة خليل الحية

القاهرة /سما/

التقى اليوم الخميس، وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ، نائب الرئيس، وماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني.

وتستضيف القاهرة حاليًا مباحثاتٍ بين الفصائل الفلسطينية، في إطار جهود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت المصادر أن وفدي حماس وفتح يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني عمومًا وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة.

وتستعد مصر لعقد مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة في النصف الثاني من نوفمبر المقبل.

وكانت مصادر رسمية افادت بأن حسين الشيخ زار العاصمة المصرية، القاهرة، أمس الأربعاء، برفقة رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لإجراء مشاوراتٍ مع مسؤولين مصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب.

والأحد الماضي، أعلنت حركة "حماس" أن وفدًا من الحركة برئاسة خليل الحية وصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.

والتقى وفد "حماس" مسؤولين مصريين في القاهرة، في إطار مشاورات تتعلق بالحوار الفلسطيني الذي تعتزم مصر استضافته، والذي يهدف إلى بحث مستقبل غزة بعد الحرب.

يُذكر أنه في 29 سبتمبر 2025 أصدر البيت الأبيض خطةً مفصلةً تدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.