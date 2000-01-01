  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سأزور القطاع قريباً..ترامب: سأتخذ قرارا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب

الخميس 23 أكتوبر 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سأزور القطاع قريباً..ترامب: سأتخذ قرارا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب



وكالات / سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتخذ قرارًا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، لقيادة غزة ما بعد الحرب.

وقال ترامب، في لقاء مع مجلة «تايم» الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يُحب محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية «المُسنّ»، لكنه يرى أنه ليس الشخص المُناسب لقيادة غزة ما بعد الحرب.

وبسؤاله عن دعوة إسرائيل للإفراج عن مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح، والذي قضى أكثر من عقدين خلف القضبان، أجاب الرئيس: «لقد وُجّه لي هذا السؤال من قبل، لذا سأتخذ قراري».

وقال ترامب انه سيزور غزة قريبا للاطلاع على الأوضاع هناك.

ويعتبر البرغوثي، المسجون منذ أكثر من عقدين، من الشخصيات المحتملة لتوحيد الفلسطينيين، وهو سياسي وقيادي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».

شارك البرغوثي، في الانتفاضة الأولى 1987، وكان أحد أبرز وجوه الانتفاضة الثانية 2000، اعتقل وأبعد أكثر من مرة، وتعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية فاشلة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

لا عودة للحرب..نتنياهو يبلغ واشطن بخطوط اسرائيل الحمراء في قطاع غزة

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

الجيش الاسرائيلي والشاباك : حماس تعود للسيطرة على قطاع غزة

لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية

سموتريتش يهين السعودية: استمروا في ركوب الجمال

كوشنر وويتكوف يبحثان هدنة غزة مع مستشار الأمن الإماراتي طحنون بن زايد..

الأخبار الرئيسية

لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية

نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وتعرضت للخداع بتصويت الكنيست

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

سموتريتش يهين السعودية: استمروا في ركوب الجمال

الأونروا

رغم قرار "العدل الدولية": إسرائيل ترفض عمل الأونروا في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية