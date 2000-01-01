سأزور القطاع قريباً..ترامب: سأتخذ قرارا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب

وكالات / سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتخذ قرارًا بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، لقيادة غزة ما بعد الحرب.

وقال ترامب، في لقاء مع مجلة «تايم» الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يُحب محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية «المُسنّ»، لكنه يرى أنه ليس الشخص المُناسب لقيادة غزة ما بعد الحرب.

وبسؤاله عن دعوة إسرائيل للإفراج عن مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح، والذي قضى أكثر من عقدين خلف القضبان، أجاب الرئيس: «لقد وُجّه لي هذا السؤال من قبل، لذا سأتخذ قراري».

وقال ترامب انه سيزور غزة قريبا للاطلاع على الأوضاع هناك.

ويعتبر البرغوثي، المسجون منذ أكثر من عقدين، من الشخصيات المحتملة لتوحيد الفلسطينيين، وهو سياسي وقيادي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».

شارك البرغوثي، في الانتفاضة الأولى 1987، وكان أحد أبرز وجوه الانتفاضة الثانية 2000، اعتقل وأبعد أكثر من مرة، وتعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية فاشلة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات.