  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الاسرائيلي: هاجمنا اهدافا لحزب الله في البقاع وشمال لبنان

الخميس 23 أكتوبر 2025 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي: هاجمنا اهدافا لحزب الله في البقاع وشمال لبنان



سما / وكالات /

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ان سلاح الجو هاجم مواقع عسكرية وموقعاً لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان.

وقال ان المواقع المستهدفة تحتوي على بنية تحيتة عسكرية ومواقع لتدريب المقاتلين في حزب الله.

وياتي هذا القصف في وقت يشهد لبنان حالة من التوتر المتزايد في الأيام الأخيرة، نتيجة مخاوف من تصعيد عسكري مع إسرائيل. ويواجه شمال لبنان، وتحديدًا مناطق البقاع الشمالي والوسطى والغربي، خطرًا حقيقيًا بالتصعيد العسكري . هذا ما نقلته صحيفة "الديار" اللبنانية، نقلًا عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن حزب الله اتخذ قرارًا واضحًا بالرد المباشر على أي هجوم بري إسرائيلي، ويتوقع تصعيدًا إسرائيليًا وشيكًا.

واضاف المصدر أن الحزب أصبح الآن في وضع أقوى وأكثر استعدادًا مما كان عليه عشية حرب عام ٢٠٢٤.

حسب قوله، فقد تم سدّ الثغرات الاستخباراتية، ولا تعرف إسرائيل هويات قادة حزب الله الجدد، وبالتالي تجد صعوبة في ضربهم.

وأضاف: "والدليل على ذلك أن جميع الاغتيالات التي نُفذت مؤخرًا طالت مقاتلين ميدانيين، وليس شخصيات بارزة". وأضاف أن حزب الله استخلص دروسًا من الحرب والاغتيالات التي قُتل فيها زعيم التنظيم حسن نصر الله وشخصيات بارزة أخرى، ووضع خطة عسكرية جديدة تهدف إلى تحسين قدراته الدفاعية والردعية.

وبحسب التقرير، ثمة شعور متزايد في لبنان بأن المبادرة الإقليمية المهيمنة هي أمريكية-إسرائيلية، بينما تسعى دول عربية وأوروبية إلى التخفيف من وطأتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر زعمت أن السعودية تولت مسؤولية "الملف اللبناني" بنفسها، وتضع شروطًا جديدة تهدف إلى "الحد من الضرر الذي قد تُلحقه المبادرة الأمريكية بدول المنطقة.

زعمت مصادر أوروبية، نقلاً عن التقرير، أن حزب الله تلقى ضمانات بأنه لن يُترك وحيداً في حال نشوب حرب، وأنه في حال وقوع هجوم إسرائيلي، ستتوسع الحملة و"تشعل الشرق الأوسط بأكمله".

ووفقاً للمصادر نفسها، تسعى الولايات المتحدة جاهدةً لتجنب هذا السيناريو بعد استعادة نفوذها في المنطقة في إطار مبادرة "السلام الأمريكية".

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

لا عودة للحرب..نتنياهو يبلغ واشطن بخطوط اسرائيل الحمراء في قطاع غزة

الكنيست يوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

الجيش الاسرائيلي والشاباك : حماس تعود للسيطرة على قطاع غزة

العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بدعم جهود الأمم المتحدة و«أونروا» في غزة

كوشنر وويتكوف يبحثان هدنة غزة مع مستشار الأمن الإماراتي طحنون بن زايد..

الأخبار الرئيسية

لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية

نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وتعرضت للخداع بتصويت الكنيست

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

سموتريتش يهين السعودية: استمروا في ركوب الجمال

الأونروا

رغم قرار "العدل الدولية": إسرائيل ترفض عمل الأونروا في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية