نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وشعرت باهانة كبيرة

رام الله / سما/

أكد جي فانس نائب الرئيس الأمريكي معارضة بلاده لمشروع المستوطنين بضم الضفة الغربية.

وتناول فانس، اليوم (الخميس)، مشروع قانون ما يسمى بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة، الذي أُقرّ الليلة الماضية في الكنيست بالقراءة التمهيدية. وفي بيان أدلى به قبل إقلاع طائرته من مطار بن غوريون، أوضح فانس معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطوة.

وقال: "كان التصويت في الكنيست غريبًا. لو كان مناورة سياسية، لكان غبيًا، وقد أزعجني. لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة". واختتم حديثه قائلًا: "لم نكن راضين عن هذا التصويت.

وقال إنه أُبلغ بأنها مناورة سياسية، وأنه غير ممكن...لقد شعرت باهانة كبيرة .