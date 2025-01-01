  1. الرئيسية
الخميس 23 أكتوبر 2025 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحبح: حماس منفتحة على مسألة تسليم أسلحتها الثقيلة الى جهة فلسطينية أو عربية



القدس المحتلة / سما/

عبّر رئيس لجنة العرب الأميركيين من أجل السلام، بشارة بحبح، عن اعتقاده بأن حركة حماس "مستعدة لتسليم أسلتحها الثقيلة إلى جهة فلسطينية أو عربية".

وفي مقابلة مع "المونيتور"، قال بحبح إنه يمكن إقناع حماس بتسليم أسلحتها الثقيلة كجزء من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وأضاف: "كانت المحادثات التي أجريتها معهم غير رسمية، لكن هذا هو جوهر ما فهمته".

وتابع: "إذا عُرّف نزع السلاح بأنه تسليم معدات ثقيلة أو معدات عسكرية يمكن أن تقتل 4 أو 5 أشخاص في آن واحد، فأعتقد شخصيا أن حماس ستكون منفتحة على ذلك.. لكن في الوقت عينه، هم يصرون على أنهم يرغبون في الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية لحماية أنفسهم في حالة تعرضهم لهجوم".

وتُلزم الخطة المكونة من 20 نقطة، والتي كشف عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 أيلول، حماس بوضع أسلحتها "خارج الاستخدام بشكل دائم"، مع منح عفو لمن ينزع سلاحه ويلتزم بالتعايش السلمي مع إسرائيل.

