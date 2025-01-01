  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سموتريتش يهين السعودية: استمروا في ركوب الجمال

الخميس 23 أكتوبر 2025 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهين السعودية: استمروا في ركوب الجمال



القدس المحتلة / سما/

 رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس رفضًا قاطعًا إمكانية التطبيع مع السعودية، شريطة أن يتم ذلك فقط مقابل إقامة دولة فلسطينية.

وقال: "إذا عرضت علينا السعودية التطبيع مقابل دولة فلسطينية، يا أصدقائي، لا شكرًا، واصلوا ركوب الجمال في صحراء السعودية".

جاء ذلك في مؤتمر لمعهد تزاميت ومكور ريشون.

أدلى سموتريتش بهذه التصريحات في أعقاب إقرار الكنيست أمس لقانون السيادة في قراءة تمهيدية، مخالفًا بذلك موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورغم الضغوط الأمريكية.

صوّت أعضاء حزبه لصالح الاقتراح، الذي يتناقض عمليًا مع مطالب السعودية - إقامة دولة فلسطينية، أو على الأقل تمهيد الطريق إلى قيامها، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال وزير المالية في المؤتمر إن الأحزاب اليمينية تعاني من "صدمة" عندما تحتضنها دول العالم، وينتهي الأمر بانفجار حافلات، على حد تعبيره.

وقال أنه مع نهاية ولايته، ستُطبق السيادة الإسرائيلية على الضفة ، رغم المعارضة الأمريكية والرسالة الواضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يسمح لإسرائيل بالضم.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

زف شهداء المجلس العسكري ..أبو حمزة: مشروعنا الجهادي ضد الاحتلال باقٍ

لا عودة للحرب..نتنياهو يبلغ واشطن بخطوط اسرائيل الحمراء في قطاع غزة

زيارة مفاجئة وغامضة لمبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر إلى السعودية عبر طائرة خاصة من إسرائيل

الحكومة الفرنسية ترى أن حماس “تستعيد السيطرة على غزة” : يجب تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

الكنيست يوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية

الجيش الاسرائيلي والشاباك : حماس تعود للسيطرة على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

لابيد يطالب سموتريتش بالاعتذار للسعودية

نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وشعرت باهانة كبيرة

الحرب على الابواب : حزب الله يتخذ قرارا بالرد على اسرائيل ...

الأونروا

رغم قرار "العدل الدولية": إسرائيل ترفض عمل الأونروا في غزة

تقسيم غزة

صحيفة امريكية تكشف خطة لتقسيم غزة إلى منطقتين بين إسرائيل وحماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية