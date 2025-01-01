رغم قرار "العدل الدولية": إسرائيل ترفض عمل الأونروا في غزة

غزة / سما /

قالت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تسمح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعودة إلى العمل في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الأونروا، لن تطأ قدمها غزة مجددا"، مدعيا أن جميع وكالات الأمم المتحدة التي عملت في القطاع فشلت في أداء مهامها.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس الأربعاء، رأيًا استشاريًا يفيد بأن إسرائيل ملزمة قانونيًا بالسماح للأونروا بتقديم المساعدات الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تثبت أن الوكالة فقدت حيادها.

يُذكر أن قرار المحكمة غير ملزم قانونيا، إلا أنه يمثل ضغطا دوليا جديدا على إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.