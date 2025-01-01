  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي غزة

الخميس 23 أكتوبر 2025 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي غزة



غزة / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياءً بأكملها مُحيت من الوجود جراء الدمار المستمر.

وأكدت الوكالة، وفق موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن عائلات بأكملها ما زالت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وشددت الوكالة الأممية على أن فرقها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين رغم استمرار الحظر، مؤكدة التزامها بمواصلة عملها الإنساني في القطاع رغم الظروف الصعبة.

#غزة #الأونروا #الأنقاض

الأكثر قراءة اليوم

زف شهداء المجلس العسكري ..أبو حمزة: مشروعنا الجهادي ضد الاحتلال باقٍ

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

لا عودة للحرب..نتنياهو يبلغ واشطن بخطوط اسرائيل الحمراء في قطاع غزة

زيارة مفاجئة وغامضة لمبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر إلى السعودية عبر طائرة خاصة من إسرائيل

فانس من تل أبيب: نعيش اياماً مصيرية وناقشت اليوم التالي مع نتنياهو..

الحكومة الفرنسية ترى أن حماس “تستعيد السيطرة على غزة” : يجب تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

الكنيست يوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

الأونروا

رغم قرار "العدل الدولية": إسرائيل ترفض عمل الأونروا في غزة

تقسيم غزة

صحيفة امريكية تكشف خطة لتقسيم غزة إلى منطقتين بين إسرائيل وحماس

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

كوشنر وويتكوف يبحثان هدنة غزة مع مستشار الأمن الإماراتي طحنون بن زايد..

وزير الخارجية الاميركي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية يعرض اتفاق غزة للخطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية