"الشعبية": قرار الاحتلال تطبيق السيادة على الضفة عدوانٌ جديد على الوجود

غزة / سما /

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس 22/10/2025م، أن مصادقة برلمان العدو على مشروع قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة" تصعيدٌ خطير وعدوانٌ جديد على الوجود

كما أكدت" الشعبية" في تصريح صحفي، أن مصادقة برلمان العدو الصهيوني، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية" على أراضٍ في الضفة المحتلة تُمثل عدواناً جديداً على الوجود الفلسطيني، وتصعيداً خطيراً ضمن منظومة الجرائم المتواصلة للاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على الأرض وتهويدها.

وشددت على أن هذا القرار تعبيراً مُكثفّاً عمّا يجري فعلياً على أرض الضفة المحتلة من سيطرةٍ شاملة وعدوانٍ ممنهج يستهدف الأرض والشعب والهوية، ويُكرّس سياسة الاستيطان والتهويد والتدمير، ويفتح الباب أمام مزيد من الجرائم والانتهاكات بحقّ شعبنا.

وأوضحت أن القرار الصهيوني يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويُشكّل تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي، الأمر الذي يتطلّب تدخلاً دولياً عاجلاً للتصدي له، وفرض وقفٍ فوري لجميع الإجراءات والمخططات الصهيونية الهادفة إلى ضمّ الضفة أو تغيير طابعها وهويتها، في ظلّ ضوءٍ أخضر أمريكي واضح، مشددة على أن الضفة المحتلة ستبقى فلسطينية، وجزءًا أصيلاً لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني، وأنّ الاحتلال لن يتمكن من نسف هذه الحقيقة المتجذّرة في الأرض وفي وعي أبناء شعبنا الذين يواجهون الاحتلال بإرادتهم وصمودهم.

كما شددت على أن الضفة، بأبنائها ومقاوميها وتجذّرهم في أرضهم، ستُبدّد أوهام المجرمين الصهاينة، وستظل شوكة في حلق كل مشاريع الاستيطان والتهويد والضمّ.