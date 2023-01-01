مسؤول أممي: تأثيرات سوء التغذية بغزة ستمتد لأجيال

غزة / سما /

حذر ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أندرو سابرتون، من أن تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضع في قطاع غزة "ستمتد أجيالا"، مما "سيسبب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة" للأطفال الذين يولدون حاليا في غزة.

وقال سابرتون، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء، إن واحدا من كل 4 من سكان في قطاع غزة يعاني من الجوع، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء 11 ألفا و500 امرأة حامل.

ونتيجة لذلك، يولد 70% من حديثي الولادة خدجا وبوزن منخفض، مقابل 20% في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفت سابرتون إلى أن كل مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل بأكثر من 170% من قدرتها الاستيعابية، ما يضطرها لوضع أطفال عديدين في حاضنة واحدة.

وأوضح أن ثلث حالات الحمل في القطاع تعد حاليا "عالية الخطورة"، وأن معدل وفيات الأمهات "مرتفع".

وجاءت تصريحات المسؤول في الوكالة الأممية المتخصصة بالصحة الجنسية والإنجابية، بعد عودته من مهمة استغرقت 5 أيام في القدس والضفة الغربية، بالإضافة إلى غزة، حيث أمضى خمس ساعات في القطاع.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال سابرتون إن حجم الدمار الذي شاهده "أشبه بفيلم هوليودي".

وأكد أن "سوء التغذية هو المشكلة الكبرى"، تضاف إليه مشاكل أخرى تتمثل في نقص الأدوية ودمار البنية التحتية الطبية، إذ تضرر أو دُمر 94% من مستشفيات القطاع، و15% من المؤسسات العاملة توفر رعاية التوليد الطارئة.