الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة 5%

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر آب من عام 2025، مقارنة بشهر آب من عام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 476.6 مليون دولار أميركي.

الصادرات السلعية

ارتفعت الصادرات خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 29% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 176.6 مليون دولار أمريكي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 32% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آب من عام 2025. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 5% مقارنة مع شهر آب من عام 2024.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 2% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 653.2 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 14% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 64% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب من عام 2025. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 13% مقارنة مع شهر آب من عام 2024.