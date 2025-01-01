  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة 5%

الخميس 23 أكتوبر 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة 5%



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل انخفاضا في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر آب من عام 2025، مقارنة بشهر آب من عام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 476.6 مليون دولار أميركي.

الصادرات السلعية

ارتفعت الصادرات خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 29% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 176.6 مليون دولار أمريكي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 32% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر آب من عام 2025. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 5% مقارنة مع شهر آب من عام 2024.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 2% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 653.2 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر آب من عام 2025 بنسبة 14% مقارنة مع شهر آب من عام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 64% من إجمالي قيمة الواردات لشهر آب من عام 2025. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 13% مقارنة مع شهر آب من عام 2024.

#الإحصاء #السلع

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: مجموعة من التكنوقراط من غزة يتواصلون مباشرة مع ترامب

جندي إسرائيلي يفتخر باختطاف عائلة فلسطينية من غزة يثير غضبا واسعا

زف شهداء المجلس العسكري ..أبو حمزة: مشروعنا الجهادي ضد الاحتلال باقٍ

حسين الشيخ وماجد فرج في القاهرة لبحث ترتيبات ما بعد حرب غزة

لا عودة للحرب..نتنياهو يبلغ واشطن بخطوط اسرائيل الحمراء في قطاع غزة

زيارة مفاجئة وغامضة لمبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر إلى السعودية عبر طائرة خاصة من إسرائيل

صحيفة امريكية: حماس تعهدت للوسطاء بوقف إعدام المتخابرين واللصوص

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

كوشنر وويتكوف يبحثان هدنة غزة مع مستشار الأمن الإماراتي طحنون بن زايد..

وزير الخارجية الاميركي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية يعرض اتفاق غزة للخطر

لا عودة للحرب..نتنياهو يبلغ واشطن بخطوط اسرائيل الحمراء في قطاع غزة

الجيش الاسرائيلي والشاباك : حماس تعود للسيطرة على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية