غوتيريش يرحّب برأي العدل الدولية ويؤكد ضرورة دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

الخميس 23 أكتوبر 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يرحّب برأي العدل الدولية ويؤكد ضرورة دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني



نيويورك /سما/

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي جدّد التأكيد على جملة من الالتزامات الأساسية الواقعة على إسرائيل بصفتها قوة احتلال بموجب القانون الدولي.

واكد الأمين العام في بيان إلى ضرورة دعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتوفير الإمدادات للسكان في غزة بشكل عاجل، مؤكدًا دور الأمم المتحدة في ذلك الشأن، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعيًا جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

#أنطونيو غوتيريش

