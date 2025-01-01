رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها على خبر استشهاد 3 مواطنين واصابات في إطلاق نار وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واخلاء مناطق وسط خان يونس.

كما أبرزت الصحف أيضا، الادانات الفلسطينية والعربية لمصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على "ضم" الضفة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيس يفتتح فعاليات المنتدى الوطني العاشر "الابداع من الوطن الى العالم"

- "العدل الدولية" تلزم إسرائيل بتسهيل إغاثة غزة وتنتقد مزاعمها حول "الاونروا"

- إدانة فلسطينية عربية لمصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على "ضم" الضفة

- بتوجيهات من الرئيس: دفع الأقساط المدرسية الرسمية لطلبة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

- إصابة خطيرة في نابلس واعتقالات واسعة بالضفة وهدم منزل في بروقين

- استطلاع: معظم الأميركيين يؤيدون اعتراف بلدهم بدولة فلسطينية

- الأردن يشارك في مركز تقوده واشنطن لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة

- فانس: نزع سلاح حماس واعمار غزة مهمة صعبة للغاية

- منظمة التحرير تدشن جدارية ضخمة بأعلام الدول المعترفة بدولة فلسطين

*"الأيام":

-القطاع: 3 شهداء وإصابات وإخلاء مناطق وسط خان يونس

- غزة: مقبرة جماعية تضم جثامين 54 شهيدا مجهولي الهوية أعادهم الاحتلال

- إصابة خطيرة لشاب إثر اقتحام الاحتلال نابلس

- الرئيس يستقبل رئيس مكتب الممثلية الكندية لدى فلسطين

- محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة تسهيل المساعدات للقطاع

- "الكنيست" يصادق بقراءة تمهيدية على مشروعي قانونين للضم في الضفة

- الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قلنديا وهدم منزل في بروقين والمستوطنون يشنون اعتداءات

- "الاونروا": تصاعد عنف المستوطنين في الضفة ونزوح قسري يمهد لمزيد من الضم

استطلاع: 59% من الأميركيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطين

*"القدس":

- 400 ألف إعاقة.. آلاف الأطفال فقدوا ذويهم

- الشيخ وفرج في القاهرة لبحث ترتيبات ما بعـد الحـرب

- الرئيس خلال اسـتقباله ممثل كـندا: ملتزمون بتعهدات الإصلاح

- العدل الدولية تلزم إسرائيل بتسهيل إغاثة غزة

- اصابـة شاب برصاصة بالرقبة في نابلس وهدم منزل في بروقين

- "الكنيست" يقر بالقراءة التمهيدية مشروعي قانون لضـم الضفة

- بيـان أوروبي مـصري: نـرفض الضـم وعلى "حماس" وضع حـد لـحـكـمـهـا