  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

الخميس 23 أكتوبر 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حملة اقتحامات واسعة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة؛ لا سيما مدينة وقرى نابلس، شمالي الضفة، ونفذت اعتقالات تزامنًا مع مداهمة منازل المواطنين والمحال التجارية.

وقالت مصادر محلية، إن عدة آليات عسكرية دهمت مدينة نابلس، فجر اليوم، وتمركزت في محيط مستشفى رفيديا الحكومي غربي المدينة؛ قبل أن تحاصر عمارة سكنية، بالإضافة لاقتحام محلي تجاري قرب جامعة القدس المفتوحة في منطقة زواتا غربي نابلس.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مهند الأغبر، عقب مداهمة منزله في مدينة نابلس، بالإضافة للشاب قاسم جروان من حي رفيديا السكني غربي نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معتز دغلس، والشاب كريم السكنل، بعد اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم في بلدة برقة، شمال غربي مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى علاء ثمين كايد، عقب مداهمة منزل عائلته، خلال اقتحام بلدة سبسطية شمال غربي مدينة نابلس، بالإضافة للشاب محمد ماهر جودة، من منزله في بلدة زواتا غربي المدينة.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية شابًا (لم تُعرف هويته بعد)، من بلدة عنبتا، شرقي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وأفرجت قوات الاحتلال، فجر الخميس، عن 4 أسرى محررين كانت قد أعادت اعتقالهم خلال حملة مداهمات مستمرة في بلدتي اليامون والسيلة الحارثية، قضاء مدينة جنين، بعد إخضاعهم لتحقيق ميداني استمر عدة ساعات.

ودهمت قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينة الخليل حيث اقتحمت الحرم الجامعي، بالإضافة لاقتحام مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وبلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمالي القدس، ومدينة طوباس .

#الاحتلال #اعتقالات

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: مجموعة من التكنوقراط من غزة يتواصلون مباشرة مع ترامب

محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة

جندي إسرائيلي يفتخر باختطاف عائلة فلسطينية من غزة يثير غضبا واسعا

زف شهداء المجلس العسكري ..أبو حمزة: مشروعنا الجهادي ضد الاحتلال باقٍ

حسين الشيخ وماجد فرج في القاهرة لبحث ترتيبات ما بعد حرب غزة

صحيفة امريكية: حماس تعهدت للوسطاء بوقف إعدام المتخابرين واللصوص

زيارة مفاجئة وغامضة لمبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر إلى السعودية عبر طائرة خاصة من إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

كوشنر وويتكوف يبحثان هدنة غزة مع مستشار الأمن الإماراتي طحنون بن زايد..

وزير الخارجية الاميركي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية يعرض اتفاق غزة للخطر

لا عودة للحرب..نتنياهو يبلغ واشطن بخطوط اسرائيل الحمراء في قطاع غزة

الجيش الاسرائيلي والشاباك : حماس تعود للسيطرة على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية