الخميس 23 أكتوبر 2025 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي والشيخ يؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق في قطاع غزة



وكالات - سما-

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ الاربعاء محادثاتٍ شملت حضور مدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حسني ومدير المخابرات الفلسطيني ماجد فرج.

وتركّز النقاش على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإعداد للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

شدّد الصفدي والشيخ على أن قطاع غزة جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن كل الترتيبات الانتقالية يجب أن تعكس حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. 

كما أكّد الجانبان على أهمية تكاتف الجهود لإنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية.

