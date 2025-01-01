اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

القدس المحتلة/سما/

قال مصدر سياسي إسرائيلي إن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو استكمال المرحلة الأولى من خطة ترامب، مؤكدًا أن تنفيذها بات قريبًا جدًا.

وأضاف بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية أن التقديرات تشير انه بحلول يوم الجمعة، سنتمكن من الإعلان عن عودة عدد آخر من جثث الاسرى الإسرائيليين...إسرائيل تؤمن بقدرة حماس على إعادتهم جميعًا.

وجاءت هذه التصريحات، بعد محادثات أجراها نائب الرئيس الأمريكي اليوم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين.

إعادة إعمار غزة: البدء فورًا جنوب وشرق "الخط الأصفر".

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن إسرائيل أوضحت لكبار مسؤولي إدارة ترامب أنها لا تعارض البدء الفوري، ودون تأخير، في مناطق غزة الواقعة جنوب وشرق ما يُسمى "الخط الأصفر".

وحسب قوله، "هذه منطقة شاغرة لا وجود لحماس فيها. هذه ليست غزة التي عرفناها. حماس تتواجد اليوم بشكل رئيسي في المنطقة المحيطة بمدينة غزة وهذه قصة مختلفة".

وأضاف أن إسرائيل تُصرّ على نزع سلاح حماس كشرطٍ ضروري وغير قابل للتفاوض أو تنازل. وأشار إلى أنه "في المناطق الواقعة شرق وجنوب "الخط الأصفر"، يُمكن البدء، من وجهة نظرنا، في بناء أحياء سكنية راقية وحديثة صباح الغد".

وأضاف: "لقد أوضحنا للأمريكيين أننا سنوافق على عمليات إعادة الإعمار والبناء في هذه المناطق بشرط أن تُنفّذها جهاتٌ غير معادية لإسرائيل. آمل أن يتمّ إيجاد هؤلاء المستثمرين قريبًا جدًا. إن البناء الراقي هناك سيُسهم في دفع المرحلة الثانية من خطة ترامب قدمًا".

القوة الدولية

من القضايا الأخرى التي طُرحت في المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين مسألة إنشاء قوة الاستقرار الدولية.

وقال المصدر: "رسمت إسرائيل خطًا أحمر واضحًا: لن يدخل الجنود الأتراك غزة. لن يكون الجيش التركي جزءًا من قوة الاستقرار".

وأضاف أن "الأمريكيين أبدوا موافقتهم، وإسرائيل راضية عما سمعوه". وأضاف: "هناك تقدم في بناء القوة الدولية".