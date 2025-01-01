وزير الخارجية الاميركي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية يعرض اتفاق غزة للخطر

القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، للصحفيين مساء أمس (الأربعاء - الخميس) قبل توجهه إلى إسرائيل، بأن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية لإسرائيل قد يُهدد اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف روبيو: "لقد أوضح الرئيس ترامب بالفعل أننا لا ندعم مثل هذه الخطوات الآن".

صوتت الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون ، الأول لضم الضفة الغربية والثاني لضم مستوطنة معاليه أدوميم.

وقد تم تمرير القرار بدعم من العديد من أعضاء المعارضة الذين اعترفوا بأن هدف التصويت كان محاولة إحراج رئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

من المتوقع أن يصل روبيو إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم ويغادر غدًا. سيلتقي برئيس الوزراء نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، في إطار الجهود الأمريكية لمواصلة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال روبيو "من المهم بشكل خاص أن يصمد وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أنه سيعلن خلال الزيارة عن تعيين ممثل كبير لوزارة الخارجية الأميركية ممثلا دائما في المقر الأميركي يشرف على تنفيذ الاتفاق في غزة.