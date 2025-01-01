  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية الاميركي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية يعرض اتفاق غزة للخطر

الخميس 23 أكتوبر 2025 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الاميركي: تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية يعرض اتفاق غزة للخطر



القدس المحتلة/سما/

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، للصحفيين مساء أمس (الأربعاء - الخميس) قبل توجهه إلى إسرائيل، بأن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية لإسرائيل قد يُهدد اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف روبيو: "لقد أوضح الرئيس ترامب بالفعل أننا لا ندعم مثل هذه الخطوات الآن".

صوتت الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون ، الأول لضم الضفة الغربية والثاني لضم مستوطنة معاليه أدوميم.

وقد تم تمرير القرار بدعم من العديد من أعضاء المعارضة الذين اعترفوا بأن هدف التصويت كان محاولة إحراج رئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

من المتوقع أن يصل روبيو إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم ويغادر غدًا. سيلتقي برئيس الوزراء نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، في إطار الجهود الأمريكية لمواصلة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال روبيو "من المهم بشكل خاص أن يصمد وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أنه سيعلن خلال الزيارة عن تعيين ممثل كبير لوزارة الخارجية الأميركية ممثلا دائما في المقر الأميركي يشرف على تنفيذ الاتفاق في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: مجموعة من التكنوقراط من غزة يتواصلون مباشرة مع ترامب

محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة

جندي إسرائيلي يفتخر باختطاف عائلة فلسطينية من غزة يثير غضبا واسعا

زف شهداء المجلس العسكري ..أبو حمزة: مشروعنا الجهادي ضد الاحتلال باقٍ

حسين الشيخ وماجد فرج في القاهرة لبحث ترتيبات ما بعد حرب غزة

صحيفة امريكية: حماس تعهدت للوسطاء بوقف إعدام المتخابرين واللصوص

زيارة مفاجئة وغامضة لمبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر إلى السعودية عبر طائرة خاصة من إسرائيل

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تبلغ واشنطن موافقتها على إعمار فوري جنوب الخط الاصفر في قطاع غزة لكن بشرط واحد..

كوشنر وويتكوف يبحثان هدنة غزة مع مستشار الأمن الإماراتي طحنون بن زايد..

لا عودة للحرب..نتنياهو يبلغ واشطن بخطوط اسرائيل الحمراء في قطاع غزة

الجيش الاسرائيلي والشاباك : حماس تعود للسيطرة على قطاع غزة

الكنيست يوافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية