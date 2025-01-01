زيارة مفاجئة وغامضة لمبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر إلى السعودية عبر طائرة خاصة من إسرائيل

وكالات / سما/

رجحت وسائل إعلام عبرية أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، قد غادرا إسرائيل ليل أمس متوجهين إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة ويتكوف الخاصة.

ونقلت “هيئة البث الإسرائيلية” أن الرحلة، التي وصفت بأنها “مباشرة وغير معتادة” نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، تمت في الوقت الذي كان فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يزور إسرائيل.

ويشار إلى أن ويتكوف وكوشنر يقودان الجهود الأمريكية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلام المبرم في قطاع غزة، والذي تم توقيعه مؤخرا في شرم الشيخ بمصر، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس دونالد ترامب.

وفي سياق الزيارة الأمريكية إلى إسرائيل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق عدة شوارع في القدس بشكل متقطع يوم الأربعاء، لأسباب أمنية مرتبطة بزيارة نائب الرئيس فانس.

وكان فانس قد وصل إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، حيث أعلن عن افتتاح “مركز التعاون المدني-العسكري لإعادة إعمار غزة”، داعيا إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح اتفاق الهدنة.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن زيارة فانس تأتي في إطار مساعي إدارة ترامب لتعزيز الهدنة الهشّة التي تم التوصل إليها قبل أيام، ضمن مبادرة البيت الأبيض الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين.

وحذر المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الإقدام على أي إجراء من شأنه تعريض المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار للخطر.