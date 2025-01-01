  1. الرئيسية
الحكومة الفرنسية ترى أن حماس “تستعيد السيطرة على غزة” : يجب تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

الأربعاء 22 أكتوبر 2025 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الفرنسية ترى أن حماس “تستعيد السيطرة على غزة” : يجب تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار



باريس / وكالات /

رأت الحكومة الفرنسية الأربعاء أن حركة حماس “تستعيد السيطرة على غزة”، داعية في هذا السياق إلى تطبيق “عاجل” لإجراءات إعادة الأمن إلى القطاع الفلسطيني وآلية حكمه.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون بعد اجتماع مجلس الوزراء إن “حماس تستعيد السيطرة على القطاع وإداراته، وتشن حملة قمع ضد معارضيها بعد أن أوحى لها الأميركيون بأنها ستحظى ببعض الوقت لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”.
وأضافت بريجون “في هذا السياق، من الضروري تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مع الأولويات الثلاث (…) الإنسانية، والأمنية، وأخيرا المتعلقة بالحكم”.

واعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الأربعاء من القدس أن مهمة نزع سلاح حماس في قطاع غزة وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية ستكون “صعبة للغاية”.

ولم تُطبق بعد نقاط عدة من الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر لإحلال السلام في غزة، ومن بينها مسألة نزع سلاح حماس.
ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن وقف إطلاق النار لا يزال “هشا جدا”، ودعا إلى “الانتقال فورا إلى فتح الجسور الإنسانية ومختلف الطرق الإنسانية” لإتاحة إدخال المساعدات، معتبرا أنه”أمر طارئ للغاية”.

