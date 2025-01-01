  1. الرئيسية
فانس من تل أبيب: نعيش اياماً مصيرية وناقشت اليوم التالي مع نتنياهو..

الأربعاء 22 أكتوبر 2025 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فانس من تل أبيب: نعيش اياماً مصيرية وناقشت اليوم التالي مع نتنياهو..



التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، في مكتبه بالقدس. وفي ختام اللقاء، أدلى الاثنان بتصريحات إعلامية.

أشار نتنياهو إلى أنهما ناقشا رؤية "اليوم التالي" في قطاع غزة، قائلاً: "لقد صغنا رؤية جديدة رائعة لليوم التالي".

وأضاف نتنياهو: "لأمريكا مصلحة في أن تكون إسرائيل قوية، ولإسرائيل مصلحة في أن تكون أمريكا قوية". لكنه أشار أيضًا إلى أن "للولايات المتحدة مصالح أخرى في المنطقة، ومن الجيد أن نكون مرنين في تعاملاتنا".

أوضح نتنياهو: "لسنا محمية أمريكية، إسرائيل هي من تقرر أمنها".

فانس: هذه أيام مصيرية

من جهته قال فانس أن هذه أيام مصيرية، وهناك تحدٍّ لإعادة إعمار غزة وضمان عدم تشكيل حماس تهديدًا لإسرائيل.

وتابع قائلا خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو " لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وإعادة بناء غزة لن يكون أمرا سهلا ولا بد من نزع سلاح حماس.

وحول العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، قال: " نريد إسرائيل حليفًا. نريد بصدق أن يكون للولايات المتحدة اهتمام أقل بالشرق الأوسط. إن توسيع اتفاقيات إبراهيم سيسمح بالاستقرار - الذي نأمل أن يدوم".

واستقبل نتنياهو نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس في مكتبه بالقدس، مؤكدًا أنه "عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل، فإننا نفعل ما يلزم".

وأكد أيضًا "ناقشنا فكرة "اليوم التالي".وقال فانس إن "الأمر سيتطلب الكثير من العمل، فنحن نسير على طريق رائع لم نسلكه من قبل".

