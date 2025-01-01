  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى في سجن النقب

الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى في سجن النقب



غزة / سما /

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها عقب زيارة محاميها عددا من الأسرى داخل سجن النقب الصحراوي، عن أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشونها، في ظل سياسة الإهمال المتعمد والتضييق الممنهج التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، بأن الأسرى يعانون انتشارا واسعا للأمراض الجلدية نتيجة انعدام النظافة ونقص مواد التنظيف بشكل خطير، في وقت تتعمد فيه الإدارة حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الصحية، كما أوضحت أن وجبات الطعام المقدمة لهم قليلة ورديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما فاقم معاناتهم اليومية.

وأكدت، أن البرد القارس ينهش أجساد الأسرى في ظل غياب الملابس الشتوية والأغطية الدافئة، حيث يقضي العديد منهم ليالي طويلة دون نوم بسبب شدة البرد والإهمال المتعمد من إدارة السجن.

وأشارت الهيئة، إلى أن وحدات القمع الإسرائيلية تواصل اقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم بوحشية، والاستيلاء على مقتنياتهم الشخصية في إطار سياسة الترهيب المستمرة، إلى جانب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم رغم تفاقم الحالات الصحية داخل الأقسام.

واختتمت بيانها محذّرة من خطورة الأوضاع داخل سجن النقب، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات المتصاعدة، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم الجسدية والنفسية.

#سجن النقب #هيئة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

ميدل إيست اي : إسرائيل تسمح بمغادرة عشرات الفلسطينيين والأتراك من غزة بينهم أفراد من عائلة هنية

ترامب: دول حليفة بالشرق الأوسط عرضت التدخل عسكريا في غزة لمواجهة حماس

خلافات أميركية إسرائيلية مصرية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من “خطة ترامب” لإنهاء حرب غزة..

رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة..

زامير : سننفذ عمليات هجومية بالضفة الغربية قريبا ..

نتنياهو يقيل مستشار الأمن القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي

كوشنر: إعادة الإعمار لن تبدأ في المناطق التي تسيطر عليها حماس

الأخبار الرئيسية

التكنوقراط وترامب

قناة عبرية: مجموعة من التكنوقراط من غزة يتواصلون مباشرة مع ترامب

اعدامات حما

صحيفة امريكية: حماس تعهدت للوسطاء بوقف إعدام المتخابرين واللصوص

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا بشأن غزة

خلافات أميركية إسرائيلية مصرية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من “خطة ترامب” لإنهاء حرب غزة..

IMG_2164

يديعوت : غرفة عمليات دولية بقيادة امريكا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة بمشاركة الأردن والإمارات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية