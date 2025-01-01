  1. الرئيسية
صحيفة امريكية: حماس تعهدت للوسطاء بوقف إعدام المتخابرين واللصوص

الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن حركة حماس أبلغت وسطاء الاتفاق، عقب تهديدات ترامب في الأيام الأخيرة، بأنها ستتوقف عن إعدام المشتبه بهم بالتعاون مع إسرائيل واللصوص.

فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت حماس بإعدام غزيين في القطاع زعمت أنهم متعاونون مع إسرائيل، بعد أن منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الضوء الأخضر" للتعامل مع اللصوص . في البداية، أعلن الرئيس أن حماس "تعاملت مع بعض أفراد العصابات" وأن الأمر لم يزعجه حقًا - ولكن بعد الانتقادات، بدأ في إصدار التهديدات.

كتب الرئيس ترامب على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمس: "أبلغني العديد من حلفائنا في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به بشكل خاص أنهم سيرحبون بدخولنا إلى غزة بقوة شديدة "لتقويم حماس" إذا استمرت في سلوكها السيء، منتهكةً الاتفاق معنا".

تتضمن خطة الرئيس ترامب، المكونة من عشرين نقطة ، النشر الفوري لـ"قوة استقرار دولية مؤقتة" في غزة - لكن لم يُرتّب لها ذلك بعد .

وينتشر عناصر من حماس في القطاع ويعيدون فرض سيطرتهم .

بالأمس، ولأول مرة، أفادت التقارير أن الدول التي يُفترض أن تشارك في القوة قلقة من إرسال قوات إلى قطاع غزة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن دبلوماسيين ومصادر أخرى مطلعة، أن هذه الدول مترددة في إرسال جنودها إلى القطاع، خشية الدخول في صراع مباشر مع حماس - وهي لا تزال منظمة مسلحة.

