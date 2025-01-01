حسين الشيخ وماجد فرج في القاهرة لبحث ترتيبات ما بعد حرب غزة

رام الله / سما /

يصل مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، لإجراء مشاورات مع المسؤولين في مصر حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب في قطاع غزة.

تأتي الزيارة لبحث الترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة ومفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة وكذلك اعادة الاعمار ودور السلطة في إدارة القطاع.

وافتتح نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، مركز التنسيق العسكري المدني، أمس، والذي سيتواجد فيه قرابة 200 ضابط أميركي وضباط بريطانيين وعرب من الاردن والامارات .

وقال فانس إن "هذا واقع صعب. يوجد هنا شعبان، وتوجد هنا حماس والجيش الإسرائيلي وبينهما سكان مدنيون أبرياء في غزة. ويوجد في هذا المقر طواقم أميركية وإسرائيلية تحاول أن تعمل سوية من أجل إعادة إعمار غزة. ونحن نتحدث عن سلام طويل الأمد"

وتكرس الولايات المتحدة تدرس في هذه الأثناء البدء في إعادة إعمار مناطق في القطاع لا تزال إسرائيل تحتلها بشكل كامل