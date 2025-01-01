  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الخليل اليوم

الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الخليل اليوم



الخليل/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء 22 اكتوبر 2025، حملة مداهمات واعتقالات وساعة في مدينة الخليل طالت 16 مواطناً.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: موسى ابراهيم الشوامرة والاشقاء أمجد وماجد وهشام عيسى الشوامرة، من بلدة دورا، ووسيم محمد محمود مشارقة وشقيقه مصعب، والطفل ضياء اياد ياسر مشارقة (15 عاما)، ولؤي عبد الجليل مشارقة من قرية الهجرة، وبراء ابراهيم حسن الهريني، واسماعيل عمور ابو دية، ورائد ابراهيم محمد، وعاطف رباع ونجله مؤمن من بلدة يطا، ويزن عصام المعيوي وشقيقه هاشم من مخيم الفوار.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض أن قوات الاحتلال داهمت احياء راس الجرون والبياضة والزحلفان وفتشت عدة منازل واعتقلت الأسير السابق عايش عبد الناصر عايش اخليل (30 عاما).

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبعض بلداتها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

#الاحتلال #اعتقال

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن اختيار "حماس" لنصف تشكيلة الحكومة المقبلة لإدارة القطاع

"غزة للصحة النفسية" يصدر بياناً بشأن الاستيلاء على مقره في مدينة غزة

ترامب: دول حليفة بالشرق الأوسط عرضت التدخل عسكريا في غزة لمواجهة حماس

رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة..

زامير : سننفذ عمليات هجومية بالضفة الغربية قريبا ..

وثيقة "مسربة" تضم أسماء 30 ألف عسكري إسرائيلي متورط بإبادة غزة

الرئيس الإسرائيلي أبلغ عائلات الأسرى بإمكانية العفو عن نتنياهو وطالبهم بدفع الموضوع علنا

الأخبار الرئيسية

خلافات أميركية إسرائيلية مصرية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من “خطة ترامب” لإنهاء حرب غزة..

IMG_2164

يديعوت : غرفة عمليات دولية بقيادة امريكا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة بمشاركة الأردن والإمارات

نائب الرئيس الأمريكي: خطة ترامب بغزة تسير بشكل افضل من المتوقع

ميدل إيست اي : إسرائيل تسمح بمغادرة عشرات الفلسطينيين والأتراك من غزة بينهم أفراد من عائلة هنية

ترامب: دول حليفة بالشرق الأوسط عرضت التدخل عسكريا في غزة لمواجهة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية