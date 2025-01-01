الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الخليل اليوم

الخليل/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء 22 اكتوبر 2025، حملة مداهمات واعتقالات وساعة في مدينة الخليل طالت 16 مواطناً.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: موسى ابراهيم الشوامرة والاشقاء أمجد وماجد وهشام عيسى الشوامرة، من بلدة دورا، ووسيم محمد محمود مشارقة وشقيقه مصعب، والطفل ضياء اياد ياسر مشارقة (15 عاما)، ولؤي عبد الجليل مشارقة من قرية الهجرة، وبراء ابراهيم حسن الهريني، واسماعيل عمور ابو دية، ورائد ابراهيم محمد، وعاطف رباع ونجله مؤمن من بلدة يطا، ويزن عصام المعيوي وشقيقه هاشم من مخيم الفوار.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض أن قوات الاحتلال داهمت احياء راس الجرون والبياضة والزحلفان وفتشت عدة منازل واعتقلت الأسير السابق عايش عبد الناصر عايش اخليل (30 عاما).

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبعض بلداتها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.