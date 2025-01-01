  1. الرئيسية
كهرباء غزة تبحث مع "اليونيسيف" تأهيل الشبكات

الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

بحثت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ،مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة اليونيسيف، احتياجات تشغيل وتأهيل شبكات الكهرباء بالقطاع.

وكان في استقبال الوفد محمد طه الأسطل مدير عام الشركة، إلى جانب عدد من المدراء والمهندسين من الشركة.

وهدفت الزيارة إلى مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات العلاقة بالاحتياجات التشغيلية الضرورية والتحديات الراهنة التي تواجه قطاع توزيع الكهرباء، وعلى رأسها ضرورة السماح بإدخال مواد الصيانة والمعدات والآليات اللازمة لضمان اعادة اعمار وتأهيل الشبكات الكهربائية وفق المتطلبات الملحة لتلك المرحلة لضمان توفير الخدمة في المرافق الحيوية الأساسية.

وقد أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الشركة ومنظمة اليونيسف وصولا لتوفير المواد والاحتياجات التي ستمكن الشركة من تشغيل المرافق الحيوية ودعم عمليات الاستجابة العاجلة والطارئة التي تُقدَّم للمواطنين والنازحين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي فرضها العدوان على قطاع غزة.

وفي ختام الزيارة اتفق الطرفان على تفعيل قنوات التواصل والاستعداد لتركيز الجهود خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، لضمان تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز صمود المواطنين وضمان عودتهم لحياتهم الطبيعية.

يذكر بأن وفد من الشركة برئاسة الأسطل شارك في اجتماع خاص وجولة ميدانية اليوم ضمت وفد اليونسيف في مقر مصلحة مياه بلديات الساحل في منطقة البصة بدير البلح حيث هدفت الزيارة إلى الاطلاع على سير العمل في المحطة ومتابعة الأعمال الجارية لربطها بشبكة الكهرباء الدائمة، بالاضافة لمناقشة الملفات المشتركة ذات العلاقة.

