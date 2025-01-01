  1. الرئيسية
غزة : جيش الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح وخروقات مستمرة

الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية رغم مرور اسبوع على قرار فتحه.

وسمح جيش الاحتلال بسفر خمسين مريضا ومرافقيهم عبر معبر كرم ابو سالم بتنسيق من منظمة الصحة العالمية.

وفي مسلسل الخروقات قصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف صباح اليوم الاربعاء شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأدّت الغارات الاسرائيلية خلال نهار الثلاثاء إلى استشهاد مواطن ببلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب القطاع إضافة إلى اصابة مواطن بحي الزيتون جنوب مدينة غزة .

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جثماني اثنين من جنود الاحتلال.

وفي سياق منفصل وحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فقد وصل إلى مشافي القطاع ١٣ شهيدًا (منهم ٦ شهداء انتشال)، و ٨ إصابات خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٨٢٢٩ شهيدًا ١٧٠٣٦٩ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): استشهد ٨٧ مواطن واصيب ٣١١ مواطن وانتشل ٤٣٢ جثمان شهيد.

