يديعوت : غرفة عمليات دولية بقيادة امريكا لمرحلة ما بعد الحرب على غزة بمشاركة الأردن والإمارات

وكالات - سما-

يواصل الأمريكيون إظهار تمسكهم بموقفهم تجاه الأزمة، إذ تكثفت زيارات كبار المسؤولين إلى إسرائيل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل أسبوع.

فبعد زيارة الرئيس دونالد ترامب، وصل نائبه جيه دي فانس للإشراف على التطورات، فيما يستعد وزير الخارجية ماركو روبيو لزيارة تل أبيب تستمر يومين أو ثلاثة، في إطار متابعة واشنطن اللصيقة للوضع في المنطقة.

وتعرج صحيفة يديعوت احرنوت على المقر الدولي المقام في كريات غات بإسرائيل لتنفيذ اتفاق ترامب وبدأ العمل من هناك حيث يتمركز أيضًا جنود من الإمارات والأردن .

يقع المقر الرئيسي للمرحلة الثانية من خطة ترامب في مبنى ضخم، ويضم مئات الجنود من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ودول أخرى. رُفعت أعلام الدنمارك وألمانيا والأردن هناك، لكن لم تُرفع أعلام تركيا وقطر. يوجد طابق كامل مخصص للإسرائيليين، وآخر للأمريكيين، وطابق مشترك.

في مقره بكريات غات، عقد نائب الرئيس الأمريكي مؤتمره الصحفي مساء الثلاثاء. أمام الكاميرات، أجاب فانس على الأسئلة ونقل رسائل واشنطن الرئيسية، بما في ذلك، وعد بعدم فرض قوات أجنبية على إسرائيل لا ترغب فيها.

وحسب قوله، ستتمكن الدول المهتمة بالمساهمة في الاستقرار من القيام بذلك بطرق أخرى: من خلال التمويل والمساعدات الإنسانية والمشاركة في قوة الاستقرار الدولية - التي لا تزال في مراحل التأسيس.

وأفادت التقارير اليوم أن الدول التي يُفترض أن تُشكل القوة الأجنبية في غزة تخشى هذا الأمر ، لأن حماس لا تزال مسلحة، كما أنها لا تريد أن يُنظر إليها على أنها "محتلة".

وأكد نائب الرئيس : "لن يكون هناك جنود أمريكيون داخل قطاع غزة، لكنهم سينسقون الجهود".

على غرار الرسائل التي نقلها الرئيس ترامب في نهاية الحرب، أعرب نائبه عن ثقته بتوسيع اتفاقيات التطبيع، وقال إن دول الخليج ترغب في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. في غضون ذلك، كرر فانس تهديده: إذا لم تنزع حماس سلاحها، فسيتم "تدميرها".

يقود ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، هذه المهمة: في المرحلة الأولى، إعادة جثث الاسرى الإسرائيليين، وتشكيل قوة الاستقرار، ثم بدء جهود إعادة الإعمار. سيستغرق الأمر وقتًا، لكنهم يُعربون عن تفاؤلهم.

تضيف الصحيفة أن إحدى أدوات الضغط على حماس هي إعادة إعمار قطاع غزة، وفي إطار الجهود المبذولة لمنع حماس من إعادة بسط سيطرتها، أعلن كوشنر: لن تبدأ أي إعادة إعمار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولن تُخصص أي أموال لذلك.

يريد الأمريكيون معرفة كل ما يحدث في قطاع غزة - لديهم استخباراتهم الخاصة ويراقبون كل شيء. بل إنهم طلبوا من الجيش الإسرائيلي، أكثر من مرة، إلغاء بعض العمليات التي يعتقدون أنها قد تُهدد وقف إطلاق النار، مُديرين بذلك الحدث بحزم.

في مقر القيادة الامريكية بكريات غات، شوهد ضباط من الجيش الإسرائيلي من جميع الرتب، بينهم العديد من جنود الاحتياط، بالإضافة إلى جنود وضباط في الخدمة النظامية. توجد قاعة طعام واسعة، ويتناول الجنود من مختلف الجنسيات طعامهم معًا. في الواقع، هذه منشأة مدنية وليست قاعدة عسكرية حسي وصف الصحيفة .

وبناءً على طلب الولايات المتحدة، أرسلت بريطانيا مجموعة صغيرة من الضباط إلى إسرائيل للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية.