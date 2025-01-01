إصابة شاب برصاص الاحتلال ومصادرة معدات من الجمعية الخيرية الإسلامية بالخليل

الخليل/سما/

أصيب عصر اليوم، شاب بالرصاص الحي في قدمه اليمنى، إثر إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال اقتحامهم منطقة الحاووز الأول في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية، وفرضت طوقًا محكما في محيط المكان، قبل أن تصادر عددًا من المعدات الكهربائية وأجهزة الحواسيب من داخل المقر.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي أثناء عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة شاب في قدمه، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بأنها بين المتوسطة وفوق المتوسطة.

كما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع في المنطقة، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيًا من قبل طواقم الإسعاف.

وتشهد مدينة الخليل منذ ساعات الصباح حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مناطق مختلفة، وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق المؤسسات الأهلية والممتلكات العامة.

اضافة لخبر الحليل:

وقالت مصادر في إدارة الجمعية الخيرية الاسلامية، لمراسلنا: "قامت قات الاحتلال باقتحام مبنى الادارة وتفتيشه تفتيشا دقيقا وعاثوا فيه فسادا، وصادروا أدوات كهربائية وحواسيب، اضافة لقيامهم باغلاق الابواب الداخلية بلحام الاكسجين وكذلك الباب الرئيسي بلحام الاكسجين، دون وجود اسباب تذكر.



وقد انسحبت قوات الاحتلال من المنطقة بعد اغلاق البوابة الرئيسية لمقر الجمعية بلحام الاكسجين.