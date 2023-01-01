بن سلمان يلتقي ترامب في واشنطن الشهر المقبل لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية

الرياض / وكالات /

سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة يجريها إلى واشنطن الشهر المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية الثلاثاء وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، إن بن سلمان سيبدأ زيارة مدّتها ثلاثة أيام في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، وسيجري محادثات مع ترامب في اليوم الموالي لوصوله.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بحسب المصدر ذاته.

وكُشفت الزيارة بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار الهش في قطاع حيّز التنفيذ والذي توسط فيه ترامب وأشادت به السعودية.

وقبل الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كانت السعودية تجري مفاوضات مع إسرائيل بوساطة أميركية بشأن تطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية.

لكن المفاوضات توقفت مع بدء حرب غزة، وتربط الرياض الأمر بإقامة دولة فلسطينية، ما يجعل احتمال التوصل إلى اتفاق بين البلدين أمرا مستبعدا في السياق الحالي.