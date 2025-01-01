نائب الرئيس الأمريكي: خطة ترامب بغزة تسير بشكل افضل من المتوقع

القدس المحتلة/سما/

أكد جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة "يسير على نحو أفضل من المتوقع"، مشيداً بتعاون إسرائيل.

وتحدث فانس في مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات، جنوب إسرائيل، حيث نُشرت قوات أميركية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال «لقد قدمت الحكومة الإسرائيلية مساعدة ملحوظة في تنفيذ خطة غزة».

وأشار فانس الى إن أماكن بعض جثث الرهائن المتوفين في غزة غير معروف، مضيفاً أن القضية «صعبة» ولن يتم حلها بين عشية وضحاها.

وقال نعلن اليوم افتتاح مركز التعاون العسكري المدني لإعادة بناء غزة.

واضاف"بعض العنف في غزة لا يعني نهاية السلام والموقف ممتاز ونحقق إنجازات مذهلة".