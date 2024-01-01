ميدل إيست اي : إسرائيل تسمح بمغادرة عشرات الفلسطينيين والأتراك من غزة بينهم أفراد من عائلة هنية

وكالات / سما/

كشف موقع "ميدل إيست آي" أن إسرائيل سمحت، في وقت سابق من هذا الشهر، بمغادرة ما لا يقل عن 66 شخصا من الفلسطينيين والأتراك من قطاع غزة، بناءً على طلب رسمي من تركيا.

وقد شملت المجموعة 16 فردا من عائلة القيادي الراحل في حركة "حماس" إسماعيل هنية.

وبحسب مصدرين مطلعين، ضمت المجموعة 14 مواطنا تركيا و40 من أقاربهم من الدرجة الأولى، بمن فيهم الأزواج والأبناء والآباء والأمهات، وذلك في إطار ترتيب ثنائي بين إسرائيل وتركيا.

وجاء القرار عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، حيث لعبت تركيا دور الوسيط من خلال المساعدة في إقناع حركة حماس بالانخراط في المفاوضات.

وكان خمسة من أفراد عائلة هنية الستة عشر من أقارب مواطنين أتراك.

وحافظت تركيا على اتصالات مستمرة مع إسماعيل هنية، الذي ترأس المكتب السياسي لحركة حماس حتى اغتالته إسرائيل في طهران في يوليو 2024.

وكانت صحيفة "ذا تلغراف" قد ذكرت في عام 2020 أن تركيا منحت الجنسية لعدد من قادة حركة "حماس" بمن فيهم هنية.

ويعد قرار إسرائيل بالسماح لأفراد من عائلة هنية بمغادرة غزة لافتا، خاصة أن الجيش الإسرائيلي كان قد قتل ثلاثة من أبنائه وأربعة من أحفاده في غارة جوية استهدفت سيارتهم في أبريل 2024.

وفي الفترة ذاتها تقريبا، اعتقلت إسرائيل شقيقته صباح السالم هنية التي كانت تقيم في بلدة تل السبع في جنوب إسرائيل.

ووفقا لمصادر مطلعة على دوائر صنع القرار في تل أبيب، فإن الخطوة الإسرائيلية تهدف إلى تخفيف التوتر مع أنقرة من خلال الاستجابة الإيجابية للطلبات الدبلوماسية التركية.