ترامب: دول حليفة بالشرق الأوسط عرضت التدخل عسكريا في غزة لمواجهة حماس

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: دول حليفة بالشرق الأوسط عرضت التدخل عسكريا في غزة لمواجهة حماس



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدداً من حلفاء الولايات المتحدة الجدد في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به أبلغوه — بحماس شديد ووضوح تام — بأنهم يرحبون بطلبه للتدخل في غزة بقوة عسكرية كبيرة من أجل "تقويم حماس" إذا استمرت الأخيرة في "التصرف بشكل سيئ" على حد وصفه، في انتهاك لاتفاقهم مع واشنطن.

وأضاف ترامب على منصة تروث سوشيال: "أن الروح والحماسة في الشرق الأوسط لم تُشاهد بهذا الشكل منذ ألف عام، واصفاً ذلك بأنه أمر جميل يستحق المشاهدة".

وأوضح أنه قال لتلك الدول، وكذلك لإسرائيل، "ليس بعد"، مشيراً إلى أن هناك أملاً في أن تقوم حماس بما هو صائب، لكنه حذر من أنه إذا لم يحدث ذلك، فإن نهاية الحركة ستكون "سريعة وغاضبة ووحشية".

وشكر ترامب الدول التي عرضت المساعدة، وخص بالشكر إندونيسيا وقائدها على ما قدموه من دعم للشرق الأوسط وللولايات المتحدة، مختتماً حديثه بتوجيه الشكر "لكل من أولى اهتماماً بهذا الأمر".

