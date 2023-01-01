الصحة : ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 68,229 شهيدا

غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,229 شهيدا و170,369 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت، أن 13 شهيدا (منهم 7 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال) و6 انتُشلت جثامينهم، و8 اصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، استشهد 87 مواطنا، وأصيب 311 آخرين، فيما انتشلت جثامين 432 شهيدا، فيما تم استلام 15 جثمانا محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثامين المستلمة من الاحتلال 165.