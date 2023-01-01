  1. الرئيسية
رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة..

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة..



سما / وكالات /

أفاد إعلام مصري، الثلاثاء، بأن رئيس المخابرات اللواء حسن رشاد، يتوجه إلى إسرائيل اليوم لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت قناة “القاهرة الإخبارية”، إن “رئيس المخابرات المصرية يتوجه اليوم لإسرائيل لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثيبت وقف إطلاق النار بقطاع غزة”.
وأضافت: “سيلتقي رئيس المخابرات أيضا المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يزور إسرائيل حاليا”.
ووفق مراسل الأناضول، تعد هذه الزيارة هي الأولى المعلنة لمسؤول مصري كبير إلى إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

