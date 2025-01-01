مسلحون يقتحمون مقر برنامج غزة للصحة النفسية بمدينة غزة

غزة / سما/

اقتحم مسلحون مجهولون مقر برنامج غزة الصحة النفسية بمدينة غزة.

وقال البرنامج في بيان له انه فوجئ صباح يوم امس الاثنين بقيام مجموعةٍ مسلّحة باقتحام مقرّه المستأجر الوحيد في مدينة غزة، وطرد الحراس بالقوة، والاستيلاء على المبنى، وإسكان عائلاتها فيه، ومنع الموظفين والمرضى وأعضاء مجلس الإدارة من الدخول تحت تهديد السلاح.

وأعرب برنامج غزة للصحة النفسية عن استنكاره الشديد وإدانته القاطعة لما تعرّض له أحد مقارّه العاملة في مدينة غزة – والذي يضم عدداً من العيادات – من اقتحامٍ مسلّحٍ واستيلاءٍ بالقوة الغاشمة، في اعتداءٍ سافرٍ وجريمةٍ خطيرة تمثّل انتهاكاً فاضحاً لكلّ القوانين والأعراف، وتعدّياً صارخاً على حرمة المؤسسات المدنية والإنسانية التي تعمل لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الكارثية.

واضاف في بيان له:"ورغم أن البرنامج تقدّم فوراً بشكاوى عاجلة ومكتوبة إلى الجهات الرسمية المختصّة كافة، وطالبها بالتدخّل الفوري لإنهاء هذا التعدّي، إلا أنه لم يُتَّخذ حتى اللحظة أي إجراء فعليّ على الأرض يضمن استعادة المقر، رغم الوعود المتكرّرة بالإخلاء، وهو ما يثير قلقاً بالغاً وتساؤلاتٍ خطيرة حول مصير مؤسساتنا المدنية العاملة في الميدان، وحول جدّية حماية القانون والنظام العام في هذه المرحلة الحرجة.

وأكد إن استمرار هذا الوضع لا يمسّ فقط بحقّ مؤسسة وطنية إنسانية في العمل، بل يضرب في الصميم حقّ آلاف المرضى والمراجعين في الرعاية النفسية والصحية، ويشكّل تهديداً مباشراً لحياتهم واستقرارهم النفسي في وقتٍ تتضاعف فيه معاناتهم تحت الحصار والدمار والتهجير المستمرّ.

وحمّل البرنامج المجموعة المعتدية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وما قد يترتّب عليه من أضرار بشرية ومادية ومجتمعية داعيا السلطات الفلسطينية المختصّة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوطنية فوراً، والتدخّل العاجل لإخلاء المقر وإعادته للمؤسسة، وضمان سلامة العاملين والمرضى، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء دون أي تسويف أو تهاون.

ودعا الجهات الراعية لاتفاق إنهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى التدخّل الحازم لمنع أي ممارساتٍ تُقوّض العمل الإنساني أو تُهدّد السلم الأهلي، فاستمرار مثل هذه الانتهاكات يضع مصداقية كلّ الجهود الدولية موضع شكّ خطير.

وطالب المؤسسات الانسانية والحقوقية، إلى التحرّك الفوري لحماية المرافق المدنية والإنسانية، وضمان استمرار عملها بعيداً عن أي تهديد أو تدخّلٍ من أي جهةٍ كانت.

كما طالب كافة القوى والهيئات الوطنية والمجتمعية إلى الوقوف بحزمٍ أمام مظاهر الفوضى والتعدّي على مؤسسات المجتمع المدني، فالتغاضي عن هذه الأفعال يهدّد السلم الأهلي ويقوّض ما تبقّى من مقوّمات الصمود والكرامة في هذا المجتمع المنكوب.

وأكد برنامج غزة للصحة النفسية أنه لن يتنازل عن حقّه في استعادة مقره، ولن يصمت أمام هذا الاعتداء الذي يطاول جوهر رسالته الإنسانية والوطنية.

كما أكد تمسّكه الثابت بمسؤوليته تجاه أبناء شعبه، واستمراره في أداء واجبه الإنساني رغم كلّ الظروف، داعياً الجميع إلى التضامن والدعم الفعلي لضمان استمرار عمله في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ غزة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج غزة للصحة النفسية هو مؤسسة فلسطينية أهلية مستقلة وغير ربحية، تعمل منذ نحو أربعة عقود في مجال تقديم الدعم والعلاج النفسي لآلاف الأطفال والنساء وكبار السن وضحايا العنف والصدمات النفسية في قطاع غزة.

وينفّذ البرنامج أنشطته بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وعددٍ من المؤسسات الدولية المتخصّصة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة الفلسطينية.

ويضمّ البرنامج نحو 150 موظفاً من الأطباء والأخصائيين النفسيين والممرضين والعاملين الاجتماعيين، ويُعدّ المؤسسة الرئيسية والرائدة في هذا المجال الحيوي على مستوى قطاع غزة.

ومنذ بداية العدوان الأخير على القطاع، تعرّض البرنامج لخسائر جسيمة شملت تدمير مقره الرئيسي في مدينة غزة – شارع 8 قرب دوّار الدحدوح – المكوّن من سبعة طوابق، إضافةً إلى تدمير مقرّ خانيونس وتضرّر مقرّ دير البلح بشكل كبير.

واستأجر البرنامج مقراً بديلاً في عمارة الشوا قرب سينما السامر، إلا أنه دُمّر بالكامل على يد قوات الاحتلال في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وبذلك لم يتبقَّ للبرنامج سوى المقرّ الذي تم الاستيلاء عليه بالقوة، وهو المقرّ الوحيد الذي كان يقدّم خدماته العلاجية للمرضى في مدينة غزة.

ورأى البرنامج في هذا الاعتداء طعنةً مؤلمة في قلب العمل الإنساني، وانتهاكاً فاضحاً لكلّ ما تبقّى من قيمٍ في زمنٍ تهاوت فيه القوانين، مؤكدًا أن صوت الحقّ لن يُسكت، وأن إرادة الحياة ستبقى أقوى من كلّ سلاح.