أمير قطر: ما جرى بغزة إبادة جماعية وإسرائيل تجاوزت كل الأعراف الدولية والقطاع جزء من الدولة الفلسطينية

اتهم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، معتبراً أن ما جرى هناك «تجاوزٌ صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وفي خطاب ألقاه خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى القطري، الثلاثاء، أكد الشيخ تميم أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة»، مشدداً على إدانة بلاده الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار.

وقال أمير قطر: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، مضيفاً بأسف أن الشرعية الدولية تُظهر عجزها في فرض احترامها عندما يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين.

كما انتقد الأمير تميم استمرار إسرائيل في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعيها لتهويد الحرم القدسي الشريف، مؤكداً أن «العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة». وأشار إلى أن «إسرائيل تجاوزت كل الأعراف الدولية باعتدائها على دولة تقوم بدور الوسيط»، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه قطر في جهود الوساطة الإقليمية والدولية.

وأضاف أمير قطر أن بلاده «تبذل جهوداً كبيرة في مجالي الوساطات والعمل الإنساني، مما عزَّز مكانتها ومناعتها»، لافتاً إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها، أحدهما من إيران والآخر من إسرائيل، لكنها «خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة».