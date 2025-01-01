  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

أمير قطر: ما جرى بغزة إبادة جماعية وإسرائيل تجاوزت كل الأعراف الدولية والقطاع جزء من الدولة الفلسطينية

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر: ما جرى بغزة إبادة جماعية وإسرائيل تجاوزت كل الأعراف الدولية والقطاع جزء من الدولة الفلسطينية



سما / وكالات /

اتهم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، معتبراً أن ما جرى هناك «تجاوزٌ صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وفي خطاب ألقاه خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى القطري، الثلاثاء، أكد الشيخ تميم أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة»، مشدداً على إدانة بلاده الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها المتكرر لوقف إطلاق النار.

وقال أمير قطر: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة، مضيفاً بأسف أن الشرعية الدولية تُظهر عجزها في فرض احترامها عندما يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين.

كما انتقد الأمير تميم استمرار إسرائيل في توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، ومساعيها لتهويد الحرم القدسي الشريف، مؤكداً أن «العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة». وأشار إلى أن «إسرائيل تجاوزت كل الأعراف الدولية باعتدائها على دولة تقوم بدور الوسيط»، في إشارة إلى الدور الذي تلعبه قطر في جهود الوساطة الإقليمية والدولية.

وأضاف أمير قطر أن بلاده «تبذل جهوداً كبيرة في مجالي الوساطات والعمل الإنساني، مما عزَّز مكانتها ومناعتها»، لافتاً إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها، أحدهما من إيران والآخر من إسرائيل، لكنها «خرجت من الاعتداءين أكثر قوة وحصانة».

الأكثر قراءة اليوم

آيزنكوت: فتح معابر غزة جاء مبكرا وإدارة الأميركيين للقطاع إشكالية

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

المعارضة الاسرائيلية : "نتنياهو جيد لحماس" ..وحوّل إسرائيل لدولة تابعة لواشنطن

إسرائيل: عشرات الآلاف يغادرون والحكومة عاجزة

اتفاق أميركي اسرائيلي على نموذج تجريبي للتعامل مع الأنفاق في رفح

قناة عبرية تكشف عن اختيار "حماس" لنصف تشكيلة الحكومة المقبلة لإدارة القطاع

وزيرة إسرائيلية تقترح على “الكابينت” حرق جثة السنوار

الأخبار الرئيسية

حماس

قناة عبرية تكشف عن اختيار "حماس" لنصف تشكيلة الحكومة المقبلة لإدارة القطاع

الامن في غزة

غزة: خطط حكومية لفرض الأمن والإغاثة بعد عامين من الحرب

جي دي فانس

لماذا تراجع نائب ترامب عن دخول قطاع غزة..؟

يديعوت : اسرائيل أصبحت محمية أمريكية والأوامر تصدر في واشنطن وتنفذ في تل أبيب ..

الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين:ما سمعناه من الرئيس ترامب يؤكد أن الحرب انتهت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية