أبو مرزوق: إسرائيل يجب أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق: إسرائيل يجب أن تتحمل تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة



غزة / سما /

قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، إن "إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واجب وحق لأكثر من مليوني فلسطيني من الذين فقدوا مساكنهم ومصادر عيشهم".

جاء ذلك في تصريحات لـوكالة "سبوتنيك"، تحدث فيها عن رؤية الحركة لما يتم طرحه من حديث عن إشراف دولي أو إقليمي على إعادة الإعمار.

وقال أبو مرزوق: "هناك قرار لمجلس الأمن ينص على إعادة إعمار غزة ونرى أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن تدمير القطاع، ويجب أن يتحمل تكلفة الإعمار كاملة".

وتابع: "نطالب بأن تكون عملية الإعمار تدخلا عاجلا ومتكاملا يراعي كافة القطاعات وخاصة البنية التحتية والقطاع الصحي والطرق ومحطات توليد الطاقة، وشبكات المياه".

