22 ألف مريض بغزة بحاجة للإجلاء خارج القطاع

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن آلاف المرضى بحاجة للإجلاء العاجل من القطاع لتلقي العلاج بالخارج، في ظل حالة الإنهيار التي تعاني منها المنظومة الصحية في القطاع.

وأوضحت الوزارة ، أن 22 ألف مريض بحاجة إلى السفر وتلقي العلاج خارج القطاع، لافتة إلى أن 5600 طفل مصاب تلقوا الإذن بالخروج من القطاع لتلقي العلاج.

وأضافت الوزارة، أن 5 آلاف مريض سرطان بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، في حين يعاني 20% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

وبينت وزارة الصحة أن 30% من جرحى العدوان الإسرائيلي على القطاع هم من الأطفال، في الوقت الذي خلّف فيه العدوان الإسرائيلي 56 ألف طفل يتيم في غزة.

من جهته، أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة، خليل الدقران، أن حياة 22 ألف مريض مهددة بسبب منع الاحتلال خروجهم من غزة لتلقي العلاج.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح ومنع المواطنين بمن فيهم المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج بالخارج، على الرغم من انعدام الإمكانيات والقدرات الطبية جراء العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي استمر طوال عامين، تزامنًا مع منع إدخال أي من المساعدات والمستلزمات الطبية للقطاع.