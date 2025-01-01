رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

80 شهيدا و303 مصابين وانتشال 426 جثمانا منذ اعلان وقف الحرب

قوات الاحتلال تقتل العائدين إلى ركام منازلهم.. 4 شهداء وعدة اصابات شرق غزة.. قصف مدفعي على البريج واعدام نازحين على "الخط الأصفر"

مستوطنون يسيجون 4 آلاف دونم في الأغوار وهدم مزرعة بالقدس والاستيلاء على 70 دونما من أراضي نابلسقمة دول جنوب افريقيا تدعم تشكيل قوات حفظ سلام بغزة

الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات على اسرائيل مطروح على الطاولة

استشهاد مسن من غزة في سجون الاحتلال

ترمب يتوعد حماس بالقضاء عليها إذا انتهكت الاتفاق

رئيس وزراء كندا: سنعتقل نتنياهو إذا وصل بلادنا

"الحياة الجديدة":

استشهاد أسير من غزة والاستيلاء على 70 دونما من أراضي محافظة نابلس

عشائر المحافظات الجنوبية تدين عمليات الإعدامات الميدانية التي أقدمت عليها "حماس" وطالبت الحركة بتسليم ملف المفاوضات ومقاليد السلطة والحكم في قطاع غزة إلى السلطة ومنظمة التحرير

العاهل الأردني يشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على غزة.. دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط دعت إلى ايصال المساعدات للقطاع

الاتحاد الأوروبي: فرض عقوبات على اسرائيل ما زال مطروحا

الرئيس العراقي يؤكد مواقف بلاده الداعمة لفلسطين

"الأيام":

خروقات وتصعيد اسرائيلي متواصل: 5 شهداء والاحتلال يدعو لإخلاء شرق القطاع

ترامب يتوعد بالقضاء على حماس إن انتهكت الاتفاق

تقرير: اسرائيل تربط إعمار قطاع غزة بإشرافها على تدمير الأنفاق

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق قاطفي الزيتون ويوسعون بؤرة

الضفة: الاحتلال يجرف أراضي واسعة وإخطار بهدم منازل وآبار

سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان