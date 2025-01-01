  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيا الى صاف، حارا نسبيا الى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا الى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأربعاء، صافً بوجهٍ عام حارا نسبيا الى حار وجاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافً بوجهٍ عام حارا نسبيا الى حار وجاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم الجمعة، غائما جزئيا الى صافً و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صافً و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

#حالة الطقس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل لهذا السبب..

آيزنكوت: فتح معابر غزة جاء مبكرا وإدارة الأميركيين للقطاع إشكالية

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

المعارضة الاسرائيلية : "نتنياهو جيد لحماس" ..وحوّل إسرائيل لدولة تابعة لواشنطن

إسرائيل: عشرات الآلاف يغادرون والحكومة عاجزة

كاتس: سنهاجم كل من يتجاوز "الخط الأصفر" في غزة

الأخبار الرئيسية

جي دي فانس

لماذا تراجع نائب ترامب عن دخول قطاع غزة..؟

يديعوت : اسرائيل أصبحت محمية أمريكية والأوامر تصدر في واشنطن وتنفذ في تل أبيب ..

الحية يشكو صعوبة استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين:ما سمعناه من الرئيس ترامب يؤكد أن الحرب انتهت

وزيرة إسرائيلية تقترح على “الكابينت” حرق جثة السنوار

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية