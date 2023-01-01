اسرائيل : نائب الرئيس الأمريكي يخطط لدخول غزة خلال زيارته تل أبيب غدا الثلاثاء

القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يعتزم الذهاب إلى قطاع غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل.

وأوضحت الهيئة الرسمية أن فانس سيصل إلى تل أبيب، غدا الثلاثاء، ويعتزم الذهاب إلى قطاع غزة خلال زيارته لإسرائيل.

وأضافت: “سيكون فانس أرفع مسؤول أمريكي يزور غزة منذ اندلاع الحرب” قبل أكثر من عامين.

والأسبوع الماضي، قام مبعوثا الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بجولة في القطاع، وفق المصدر ذاته.

وبوقت سابق اليوم، وصل ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل، عشية وصول فانس، لمناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

وبحسب قناة “كان” التابعة لهيئة البث العبرية، سيتوجه فانس بعد هبوطه في مطار بن غوريون إلى مقر القيادة الخاصة للجيشين الأمريكي والإسرائيلي في كريات غات، جنوب إسرائيل، والتي أُنشئت مؤخرا ضمن خطة الرئيس ترامب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت القناة: “في هذه القيادة يعمل مئات الضباط والجنود الإسرائيليين والأمريكيين، حيث يعقدون اجتماعات حول قضية ما بعد الحرب في القطاع، ويضعون آليات عملياتية للتعامل مع أي تجاوزات أو خروقات محتملة لوقف إطلاق النار، أو مع حالات استثنائية تُكتشف داخل غزة”.

كما تشمل مهامهم “متابعة التقارير عن الانتهاكات، ووضع آلية لمنع الاحتكاك مع القوات الأجنبية المتوقع دخولها إلى القطاع، إضافة إلى قضايا المراقبة وإعادة الإعمار”، وفق القناة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، استنادا لخطة ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.