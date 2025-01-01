“لا تفعل شيء يُعرّض الصفقة للخطر”.. الكشف عن رسالة مبعوثي ترامب “الصارمة” إلى نتنياهو بشأن غزة

القدس المحتلة / سما/

وجه مبعوثا الرئيس الأمريكي الموجودين حاليًا في إسرائيل، رسالةً حادةً وحازمةً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة .

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية ابلغوه: لا تفعل أي شيء يُعرّض المرحلة الثانية من الاتفاق للخطر.

وقد التقى مبعوثا الرئيس، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، اليوم مطولًا بنتنياهو والوزير ديرمر، ووفقًا لمصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع، حمل المبعوثان رسالة واضحة وحازمة من الرئيس، مفادها عدم التصرف بطريقة تُعرّض وقف إطلاق النار للخطر.

وقال مبعوثو ترامب لنتنياهو أيضًا: نريد بذل كل ما في وسعنا للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وبالتالي الدفاع عن النفس للجنود بالطبع نعم. لكن المخاطرة بوقف إطلاق النار والمخاطرة غير الضرورية أمرٌ مرفوض قطعًا.

وصرح مصدر سياسي اسرائيلي بأن “الأمريكيين يركزون على القضية ولا يغفلون عنها. يريدون التقدم إلى المرحلة الثانية، ولم يغفلوا عنها لحظة. سيبذلون قصارى جهدهم لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار وشروط الاتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية”.

من جهتهما، أوضح نتنياهو وديرمر خلال المحادثة أن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار، وتلتزم بالاتفاق، لكن حماس هي من تنتهكه.