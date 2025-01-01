الاتحاد الأوروبي: العقوبات على إسرائيل لا تزال مطروحة رغم وقف إطلاق النار

سما / وكالات /

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد يترك الباب مفتوحا أمام فرض عقوبات على إسرائيل للحفاظ على نفوذه لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل.

وأضافت كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد غير وقف إطلاق النار السياق- وهذا واضح للغاية للجميع".

وقالت، "ومع ذلك، ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض، بما في ذلك وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، فإن التهديد بفرض عقوبات سيظل قائما".

واقترحت بروكسل إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك إدراج وزراء على القائمة السوداء وتقييد العلاقات التجارية، قبل أن يتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق هدنة لوقف الحرب في غزة.

وقالت كالاس "نحن لا نتحرك بهذه الإجراءات الآن، ولكننا لا نسحبها من على الطاولة أيضا، لأن الوضع هش".