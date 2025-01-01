القسام تسلم جثة أسير إسرائيلي الليلة في قطاع غزة

  1. الرئيسية
الإثنين 20 أكتوبر 2025 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

اعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام انها تعتزم تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها أمس في قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وأعلنت كتائب القسام، يوم امس، أنها عثرت على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة، مشيرة إلى أنها "ستقوم بتسليمها اليوم في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك".

وأكدت الكتائب أن أي "تصعيد صهيوني" سيعرقل عمليات البحث والانتشال ويؤدي إلى تأخير في إعادة جثث قتلى الاحتلال، محمِّلة الاحتلال مسؤولية أي تباطؤ في استلام الجثامين بسبب استمرار العمليات العسكرية.

وأكدت كتائب القسام في بيان سابق التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

