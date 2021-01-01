  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس وزراء كندا: إذا وصل نتنياهو إلى بلادنا سيتم اعتقاله

الإثنين 20 أكتوبر 2025 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء كندا: إذا وصل نتنياهو إلى بلادنا سيتم اعتقاله



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن بلاده ستحترم أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وقال كارني وفق القناة "12" العبرية: "إذا وصل نتنياهو إلى كندا فسيتم اعتقاله".

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير/ شباط 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

وفي 3 مارس/ آذار 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني.

وفي 23 سبتمبر/ أيلول 2024، قدمت إسرائيل اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.

وبعد شهرين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبدعم أمريكي بدأت "إسرائيل" في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت 67 ألفا و967 شهيداً، و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في إطار خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخل حيز في 10 أكتوبر الجاري.

#كندا #نتنياهو #الابادة الجماعية #المحكمة الجنائية الدولية #لاهاي #غزة #الحرب #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

عشرات الشهداء والجرحى...الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

ترامب يهين زيلينسكي ويرمي الخرائط في وجهه..

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بغزة بعد الرد على الهجمات في رفح

الأخبار الرئيسية

وقف اطلاق النار

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

5454057177259049762

ويتكوف يتحدث عن لقائه مع خليل الحية ويعتبرها لحظة غير مألوفة .. قدم واجب العزاء بنجله

ترامب

ترامب يؤكد سريان وقف إطلاق النار بغزة وحماس غير متورطة في أي خروق

كوشنر

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بغزة بعد الرد على الهجمات في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية